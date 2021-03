Axel Kahn estime que le gouvernement a commis "une erreur politique en faisant une erreur sanitaire" dans la gestion de la crise du Covid-19

Le président de la Ligue contre le Cancer et généticien Axel Kahn était ce mardi 9 mars l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC. Il a estimé que le gouvernement a commis "une erreur politique en faisant une erreur sanitaire" dans la gestion de la crise du Covid-19 sur la question du reconfinement et des mesures déployées contre la pandémie ces derniers mois et notamment lors du mois de janvier.