Autriche : le chancelier Sebastian Kurz dans la tourmente suite à des accusations de corruption

Crédits Photo: Capture d'écran Euronews

Sebastian Kurz, le chancelier autrichien, est soupçonné de corruption.

En Autriche, le chancelier Sebastian Kurz est confronté à des accusations de corruption, selon des informations d'Euronews. Il s'est entretenu avec le président Alexander Van der Bellen. Sebastian Kurz reste confiant dans sa capacité à rester Premier ministre. Son parti lui a réitéré son soutien.

Ses alliés au Parlement, ainsi que toute l'opposition, réclament sa démission. L'opposition espère déposer une motion de censure commune mais cette dernière a très peu de chances d'aboutir faute de voix suffisantes.

L'affaire concerne des allégations selon lesquelles l'argent du ministère des Finances aurait été utilisé entre 2016 et 2018 pour payer des sondages manipulés et favorables à Sebastian Kurz et publiés dans la presse.

Le dirigeant autrichien a dénoncé des "accusations fabriquées" de toutes pièces.