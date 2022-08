Attaque contre Salman Rushdie : Hadi Matar plaide « non coupable »

Crédits Photo: Capture d'écran Euronews / Youtube / DR

L'homme impliqué dans l'agression de Salman Rushdie à l'arme blanche a plaidé non coupable

L'assaillant de Salman Rushdie a plaidé « non coupable » devant un juge de l'Etat de New York auquel il a été présenté ce samedi. Hadi Matar, 24 ans, un Américain d'origine libanaise, est poursuivi pour « tentative de meurtre et agression ». Selon des informations d’Euronews, les procureurs ont estimé qu'il avait préparé l'attaque qui a eu lieu vendredi dans un centre culturel de Chautauqua dans l’Etat de New York. Il va comparaître une nouvelle fois le 19 août prochain.

L'écrivain a été poignardé à une dizaine de reprises au cou et à l'abdomen ce vendredi. Il a été hospitalisé dans un état critique.

Son agent Andrew Wylie a indiqué que l’écrivain avait recommencé à parler samedi soir.

Salman Rushdie est menacé de mort depuis une fatwa de l'Iran datant de 1989, un an après la publication de son livre « Les Versets sataniques ».