© JUSTIN TALLIS / AFP
ENQUETE EN COURS
2 novembre 2025
Attaque à l'arme blanche dans un train en Angleterre : la police écarte un motif « terroriste » à ce stade
Une attaque au couteau a fait une dizaine de blessés dans un train en Angleterre ce samedi.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:Euronews
MOTS-CLESLondres , Angleterre , attaque au couteau , Royaume-Uni , police , investigations , enquête en cours , europe , Union européenne
THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.