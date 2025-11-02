POLITIQUE
© JUSTIN TALLIS / AFP

ENQUETE EN COURS

2 novembre 2025

Attaque à l'arme blanche dans un train en Angleterre : la police écarte un motif « terroriste » à ce stade

Une attaque au couteau a fait une dizaine de blessés dans un train en Angleterre ce samedi.

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

