Capture d’écran BFMTV
SECOND PROCES
12 janvier 2026
Assistants parlementaires du RN : début du procès en appel pour Marine Le Pen ce mardi
Jugée en appel à partir de ce mardi 13 janvier 2026, Marine Le Pen a été condamnée en première instance à cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Elle est actuellement empêchée de se présenter à l'élection présidentielle de 2027.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
