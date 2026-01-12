POLITIQUE
SECOND PROCES

12 janvier 2026

Assistants parlementaires du RN : début du procès en appel pour Marine Le Pen ce mardi

Jugée en appel à partir de ce mardi 13 janvier 2026, Marine Le Pen a été condamnée en première instance à cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Elle est actuellement empêchée de se présenter à l'élection présidentielle de 2027.

