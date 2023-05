Assaut du Capitole : Stewart Rhodes, le chef de la milice Oath keepers, est condamné à 18 ans de prison

Crédits Photo: Capture d'écran DR / Youtube / Euronews

Stewart Rhodes a été condamné à 18 ans de prison par un tribunal pour « sédition » suite à l'assaut du Capitole.

Stewart Rhodes a écopé de la plus lourde peine prononcée jusqu'à maintenant pour l'émeute du 6 janvier 2021.

Stewart Rhodes a été condamné jeudi à 18 ans de prison par un tribunal pour « sédition », selon des informations d’Euronews. Cet ancien militaire est l’un des principaux orchestrateurs de l’assaut du Congrès à Washington.

Cet homme est également le chef d'une milice, les « Oath keepers ». L'enquête a démontré qu'il avait acheté des armes et de l'équipement afin de bloquer la proclamation de la victoire électorale de Joe Biden.

S'il n'est pas entré lui-même dans le Capitole, il dirigeait ses hommes à l'intérieur par radio, « comme un général sur le champs de bataille » ont estimé les jurés.

Pour ses avocats, Stewart Rhodes était à Washington ce jour-là seulement pour assurer la sécurité de la manifestation des partisans de Donald Trump.

Le 6 janvier 2021, près de 2.000 manifestants s'étaient réunis à l'appel de Donald Trump pour contester le résultat de l'élection présidentielle. Plus de 1000 personnes ont été arrêtées dans l'enquête sur cette émeute et près de 300 ont été condamnées à des peines de prison. La plus lourde pour le moment était de 14 ans.

L’émeute a fait cinq morts, dont un policier, et des centaines de blessés.