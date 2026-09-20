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SOIREES ELECTORALES

20 septembre 2026

Allemagne : les élections régionales fragilisent Friedrich Merz et confirment la poussée de l’AfD

Les élections régionales du 20 septembre en Allemagne confirment la progression de l’AfD, arrivée en tête dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. À Berlin, Die Linke s’impose devant la CDU. Ces résultats constituent un nouveau revers pour Friedrich Merz, qui assure toutefois vouloir poursuivre les réformes de son gouvernement.

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MOTS-CLES

élections , Allemagne , AfD , CDU , SPD , Die Linke , Les Verts , Berlin , Saxe-Anhalt , démocratie , extrême droite , extrême gauche , Opposition , Vote , résultats

THEMATIQUES

Politique
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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