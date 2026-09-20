SOIREES ELECTORALES
20 septembre 2026
Allemagne : les élections régionales fragilisent Friedrich Merz et confirment la poussée de l’AfD
Les élections régionales du 20 septembre en Allemagne confirment la progression de l’AfD, arrivée en tête dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. À Berlin, Die Linke s’impose devant la CDU. Ces résultats constituent un nouveau revers pour Friedrich Merz, qui assure toutefois vouloir poursuivre les réformes de son gouvernement.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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