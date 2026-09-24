UNE RENTREE LITTERAIRE… POLEMIQUE
24 septembre 2026
Alerte ironie : Thélyson Orélien a-t-utilisé l'IA pour « C'était ça ou mourir » publié chez Grasset ?
Thélyson Orélien, un des écrivains phares de la rentrée littéraire, est accusé d’avoir utilisé l’IA pour écrire son premier roman. L’auteur canado-haïtien de « C’était ça ou mourir » se défend et a reçu le soutien de son éditeur, Grasset, qui dénonce « une campagne de haine ».
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.