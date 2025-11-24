EXPLOIT TECHNOLOGIQUE

24 novembre 2025

AgiBot A2, le robot marcheur chinois qui pulvérise un record mondial

En trois jours seulement, un robot humanoïde chinois a parcouru plus de 100 kilomètres entre Suzhou et Shanghai. Une prouesse technologique validée par le Guinness des records, qui voit dans AgiBot A2 le nouveau visage de la robotique bipède.