Un robot humanoïde chinois entre au Guinness des records pour avoir marché 3 jours sans arrêt

© Le Figaro

EXPLOIT TECHNOLOGIQUE

24 novembre 2025

AgiBot A2, le robot marcheur chinois qui pulvérise un record mondial

En trois jours seulement, un robot humanoïde chinois a parcouru plus de 100 kilomètres entre Suzhou et Shanghai. Une prouesse technologique validée par le Guinness des records, qui voit dans AgiBot A2 le nouveau visage de la robotique bipède.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Le Figaro

MOTS-CLES

robotique , exploit , 100km , 3 jours , marche , Chine , Shanghai , Guinness Book

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

