AUDITIONS
11 février 2026
Affaire Epstein : à quoi s'attendre de l'audition de Pam Bondi, procureure générale des États-Unis ?
Le Congrès souhaite éclaircir certains points en auditionnant la ministre de la justice Pam Bondi, proche de Donald Trump.
1 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.