13 janvier 2026
Affaire des assistants parlementaires du RN : le procès en appel s'est ouvert, arrivée de Marine Le Pen
Marine Le Pen, l'ex-présidente du Rassemblement national, et 10 autres personnes sont jugées en appel pour l'affaire dite des assistants parlementaires européens à partir de ce mardi après-midi. Marine Le Pen avait été condamnée en première instance en mars 2025 à quatre ans de prison dont deux ferme et à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
