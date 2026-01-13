POLITIQUE
HISTORIQUE

13 janvier 2026

Affaire des assistants parlementaires du RN : le procès en appel s'est ouvert, arrivée de Marine Le Pen

Marine Le Pen, l'ex-présidente du Rassemblement national, et 10 autres personnes sont jugées en appel pour l'affaire dite des assistants parlementaires européens à partir de ce mardi après-midi. Marine Le Pen avait été condamnée en première instance en mars 2025 à quatre ans de prison dont deux ferme et à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire.

