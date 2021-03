"Les vaccins marchent moins bien, plutôt aux alentours de 50 à 60%" sur le variant sud-africain, selon le Pr. Odile Launay

L'infectiologue et membre du Comité vaccin Covid-19, Odile Launay, était ce lundi l'invitée de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC. Elle s'est exprimée sur l'évolution de la crise sanitaire et sur la campagne vaccinale. Elle a précisé que "les vaccins marchent moins bien" aux "alentours de 50 à 60%" sur le variant sud-africain mais qu'ils "restent efficaces".