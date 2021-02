"Confiner Paris tout court, ça ne sert à rien", selon le Professeur Philippe Juvin

Crédits Photo: Capture d'écran BFMTV / RMC / DR

Le Professeur Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou, était l'invité ce vendredi 26 février d'Apolline de Malherbe sur BFMTV et RMC. Il a été interrogé sur la crise sanitaire et sur les nouvelles décisions du gouvernement, suite à la conférence de presse de Jean Castex et d'Olivier Véran de ce jeudi 25 février.

Apolline de Malherbe a notamment interrogé le Professeur Juvin sur l'annonce de la mairie de Paris qui souhaiterait proposer de confiner la capitale pendant trois semaines, d'après le premier adjoint Emmanuel Grégoire qui a évoqué une "hypothèse".

Selon le Pr Juvin, au micro de RMC et BFMTV, "confiner Paris tout court, ça ne sert à rien [...] Quand on parle de zone hyperdense, c'est toute la zone qu'il faut prendre".

Philippe Juvin a également évoqué la campagne vaccinale contre la Covid-19. Selon lui, "depuis deux mois, on ne vaccine pas assez". Le Pr Juvin préconise "de mettre les euros sur la table" auprès des groupes pharmaceutiques pour "acheter tout ce qui est possible, et les licences".