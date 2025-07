Climat

Canicule : ce piège dans lequel nous ont enfermé les anticapitalistes déguisés en militants du climat

Parler d’adaptation reste un blasphème pour une frange anticapitaliste de l’écologie : climatisation, volets, pompes à chaleur ou innovations tech seraient autant de « trahisons » face à la crise climatique. Pour François de Rugy, cet absolutisme moral mêlant culpabilité et haine de la croissance finit par menacer la santé publique : refuser d’équiper logements, écoles ou Ehpad, c’est rejouer la canicule meurtrière de 2003. L’ancien ministre plaide pour une stratégie double : réduire les émissions, certes, mais aussi investir massivement dans des solutions d’adaptation et d’innovation qui protègent dès maintenant les plus vulnérables.