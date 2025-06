Conso VS Indus

La Chine, superpuissance de la production industrielle beaucoup plus que société de consommation ? Voilà les chiffres qui montrent à quel point ce cliché a été remis en cause

Loin des clichés poussiéreux d’une usine du monde figée dans le XXe siècle, la Chine affirme aujourd’hui son statut de superpuissance économique de nouvelle génération : championne de l’intelligence artificielle, de la biotech et des paiements numériques. Pourtant, cette montée en gamme ne s’accompagne pas d’une explosion homogène de la consommation intérieure. Car si les dépenses des ménages ont bondi (+8 % par an), elles restent freinées par un système social fragile, une forte propension à l’épargne, et un endettement régional préoccupant. Pour Emmanuel Lincot, sinologue, l’enjeu est clair : comprendre la spécificité chinoise, où l’investissement massif n’est pas synonyme de vulnérabilité mais de projection stratégique. Et où la consommation, encore inégale, avance… à sa manière. Entre ambition géopolitique, mutation culturelle et désillusion occidentale, la Chine impose son propre tempo.