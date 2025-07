Petites rencontres entre… ?

Bardella, Sarkozy, Le Pen : radioscopie d’un virage politique beaucoup plus important qu’il n’y paraît

En s’affichant avec Nicolas Sarkozy, Jordan Bardella franchit une étape clé de la « dédiabolisation » : adoubé par l’ex-président, il reçoit la bénédiction d’un pilier de la droite classique qui combattait autrefois le FN. Cette poignée de main illustre la mutation du regard porté par les élites et l’opinion sur le Rassemblement National : moins sulfureux, plus professionnel, prêt à gouverner. Tandis que Bardella gagne en stature, Sarkozy reste dans le jeu politique et confirme que, face à la tentation populiste, les anciennes lignes de fracture de la droite se recomposent.