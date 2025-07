© AFP or licensors

Diplôme bradé

Les exigences du bac encore revues à la baisse, les correcteurs expriment leur sidération

« Ne noter que la fin de la lecture à l’oral », « ne pas attendre de problématique »… Les nouvelles directives adressées aux correcteurs du baccalauréat de français interrogent. En demandant aux examinateurs de ne plus pénaliser les fautes de langue, ces consignes traduisent un changement de cap pédagogique : l’orthographe y est envisagée moins comme un critère de maîtrise que comme un révélateur d’inégalités sociales, et par conséquent reléguée au second plan.