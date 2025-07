L’origine du mâle

Derrière la paranoïa des masculinistes, les sociétés occidentales sont-elles devenues hostiles aux jeunes hommes ?

L’attentat masculiniste évité à Saint-Étienne révèle le malaise d’une frange de jeunes hommes : décrochage scolaire, horizons professionnels bouchés et injonctions paradoxales être doux comme un agneau tout en réussissant comme Elon Musk ou séduisant comme Brad Pitt. Nourris par des influenceurs virilistes, ces garçons voient les progrès féministes non comme une quête d’égalité mais comme une humiliation supplémentaire. Alors que la santé mentale masculine se fragilise, l’absence de modèles positifs et de soutien éducatif laisse un vide que comblent idéologies incel et appels à la violence.