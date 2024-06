Soudan : les massacres s’intensifient au Darfour, le reste du monde regarde ailleurs

Un enfant regarde le Premier ministre soudanais visiter un camp de personnes déplacées à El-Fasher, la capitale de l'État du Darfour Nord, le 4 novembre 2019.

Une guerre civile déchire le Soudan, un des plus grands pays d'Afrique. La ville d'El Fasher, qui abrite 1,8 million d'habitants, est encerclée par des combattants. Les fusillades font rage, les hôpitaux ont fermé et les habitants manquent de nourriture.

Spécialiste de l'Afrique et de l'action humanitaire, membre du GREMMO, groupe de recherche sur la Méditerranée et le Moyen-Orient.

Atlantico : La situation à El-Fasher est de plus en plus grave. Quelles pourraient être les conséquences d’une chute de la ville ? Faut-il craindre un massacre, alors que 20 000 bâtiments auraient été détruits ou endommagés depuis la prise de l’est de la cité par les forces de soutien rapide ?

Marc Lavergne : La situation est catastrophique. D’un point de vue humanitaire, notamment, puisque El Fasher a accueilli des réfugiés venus de tout le pays en sa qualité d’ancienne capitale du sultan du Darfour et de symbole d’autorité. Cela ne date pas d’hier : la ville a grandi, en accueillant des réfugiés à la suite de multiples crises humanitaires avant celle-ci. Aujourd’hui, de plus en plus d’entre eux dorment dans les rues, dans les parcs, partout où ils le peuvent. L’afflux de la population est devenu proprement ingérable. D’autant plus que la ville est maintenant encerclée, étranglée et incapable de nourir ses habitants. C’est une situation dramatique, dont les conséquences ne touchent d’ailleurs pas qu’El-Fasher mais bien l’ensemble du Soudan.

Rappelons, en effet, que le conflit en cours oppose l’armée nationale à une force qui n’est pas composée de rebelles… mais bien de complices de l’armée nationale que l’on appelle les forces de soutien rapide. De soutien à quoi ? A l’armée. Dès lors, c’est un conflit qui oppose deux chefs de guerre qui se battent pour des questions de pouvoir et pour les richesses du Soudan. Pas contre la population d’El-Fasher stricto sensu, mais celle-ci (comme celles des autres villes) font office de victimes collatérales. A cet égard, El-Fasher fait tout de même partie des exemples les plus représentatifs : il y a des détachements de l’armée assez importants à l’intérieur et il ne s’agit pas seulement, pour les forces de soutien rapide, de conquérir une ville au poids politique particulier. Il s’agit avant tout de se débarrasser des derniers noyaux d’une armée que l’on ne peut plus qualifier de légale après l’organisation de son coup d’Etat. C’est une armée héritière de 30 ans de dictature militaire islamiste d’Omar el-Bechir, dont elle a organisé la chute.

Dans le détail, le chef de l’armée et le chef des forces de soutien rapide, ont mené ce coup d’Etat de concert pour se débarrasser du dictateur dont ils étaient respectivement garde du corps et chef des forces armées. Ils étaient supposés s'annihiler l’un l’autre puisque Omar el-Bechir, comme l’essentiel des dictateurs, avait très peur de l’armée qui l’a portée au pouvoir et qui était aussi susceptible de le faire tomber.

Quand j’ai connu El-Fasher, la ville ne comptait pas encore 100 000 habitants. Dorénavant, la population locale excède probablement le millions de personnes, affamées et encerclées. Ce n’est pas un endroit d’importance stratégique, en dehors du fait qu’il s’agit du dernier bastion du gouvernement, si tant est qu’il reste encore un gouvernement au Soudan. C’est le dernier point d’appui de l’armée et c’est là que tout cela revêt une importance stratégique. Pourtant, il s’agissait jusqu’à présent d’une région négligée par le pouvoir central, après avoir été longtemps indépendante. Ce qui se passe aujourd’hui, c’est donc une revanche des périphéries, des régions abandonnées par l’Etat contre le centre qui est symbolisé par l’armée.

La question logistique et stratégique revêt tout de même une importance particulière puisque la prise de la cité permettrait de constituer le Darfour comme une forteresse aux mains de ses supplétifs qui visent aujourd’hui à conquérir l’intégralité du Soudan. Ils n’ont, cependant, aucune conscience nationale. Ce ne sont que des prédateurs, pas des gens qui veulent prendre le pouvoir, gouverner, établir une administration et développer un pays… mais il faut bien comprendre que c’est le même problème de l’autre côté.

Est-ce que les appels de l’ONU en faveur d’un arrêt du siège d’El-Fasher ont une chance d’aboutir ?

Pas la moindre. Comprenons-nous bien : la communauté internationale est très divisée. La Russie et la Chine, si l’on parle du noyau dur du conseil de sécurité de l’ONU, ne sont pas sur la même ligne que les démocraties occidentales. Il faut aussi prendre en compte le fait que, au sein même des pays arabes, les attitudes peuvent s’avérer très différentes vis-à-vis de ce conflit. Ainsi, la Russie et l’Iran (qui constitue une puissance régionale importante) soutiennent l’armée nationale qu’ils considèrent mieux correspondre à la vision du monde qu’ils entendent porter. En face, du côté des forces de soutien rapide, on retrouvera davantage les Emirats Arabes-Unis et l’essentiel des pays voisins, qui ont tous des raisons diverses de les soutenir. L’Ethiopie le fait parce qu’elle déteste l’Egypte tandis que le Kenya et l’Ouganda bénéficient de largesses offertes par le chef des forces de soutien rapide. Le Tchad, pour sa part, est engagé de tout cœur avec la cause de cette armée de soutien, à qui il fournit un soutien logistique conséquent.

Dans les faits, l’ONU manque de bras armés pour faire entendre sa parole. Et tant que le conseil de sécurité ne sera pas uni pour entamer une action, rien ne se passera. J’en suis d’autant plus conscient que j’ai été responsable du groupe d’experts du conseil de sécurité sur la question du Darfour, il y a plus de 20 ans maintenant. Ce qui se passe au Soudan n’empêche personne de dormir et c’est regrettable. Ce conflit a des conséquences sur toute l’Afrique. Il entraîne des déstabilisations conséquentes dans le Sahel et la France est bien placée pour savoir ce que cela peut engendrer, quel prix nous pourrions payer.

Comment acheminer l’aide humanitaire et lutter contre la famine, à l'heure ou 500 000 personnes vivent dans des camps de déplacés (comme le camp de Zamzam où un enfant meurt de faim toutes les deux heures en moyenne) ? Faut-il penser que la faim est utilisée comme une arme ?

Evidemment. La faim est une armée essentielle. Que ce soit à Gaza ou à El-Fasher, d’ailleurs. Ce n’est pas une question d’argent, quand bien même cela compte évidemment. Indéniablement, cependant, il y a un problème d’accès qu’il serait pourtant très facile de bousculer. L’armée française, qui est mobilisée à Abéché ou N’Djamena, regarde tout cela avec des jumelles sans bouger, l’arme au pied. Et c’est proprement scandaleux puisqu’il y a un génocide en cours, à 30 kilomètres de là chez les Masalit, dont la communauté se considère protégée par la France après avoir été coupée en deux par la création d’une frontière entre le Tchat et le Soudan en 1916. La France s’était alors engagée à les soutenir… ce qui n’est finalement jamais arrivé.

Ne perdons pas de vue que les forces de soutien rapide sont composées de jeunes soldats, dont les plus âgés ne dépassent pas la vingtaine et qui n’ont pas de formation militaire. On leur a confié des joujoux – des armes automatiques – mais il ne serait pas dur de mettre un terme à ce qui se passe. Seulement, voilà : la France ne se décide pas à intervenir. Elle serait en mesure d’acheminer une aide humanitaire ainsi qu’elle a pu le faire par le passé quand, en 1985, un transat de l’armée a apporté plusieurs tonnes d’huile à El-Fasher. L’opération au regard du kérosène dépensé, s’est avérée être un vrai gaspillage mais c’est l’illustration même que nous pourrions le faire. Nous pourrions acheminer des camions pleins sans que personne n’ose tirer sur les véhicules.

Compte tenu de cette réalité, il est assez choquant de se demander “qui fait quoi” et “que peut-on faire”. Constatons que la France se fait botter le derrière dans tous les pays du Sahel parce qu’elle n’y sert à rien, qu’elle est très mal perçue par la population locale… et qu’elle a là l’occasion de se racheter. Si elle tient à son image dans le Sahel, en Afrique et même dans le monde entier, si nos gouvernants ont un tant soit peu le sens de l’histoire et des responsabilités, il faut intervenir. Il aurait déjà fallu intervenir et El-Fasher ne serait probablement pas dans cette situation. D’aucuns pourraient arguer, aujourd’hui, que la présence française au Tchad permet à la France d’assumer des responsabilités dans la région. Ce serait compris par l’essentiel des acteurs locaux.

Naturellement, ce n’est pas une réponse très pragmatique au regard du fonctionnement de la communauté internationale mais, encore une fois, rien ne l’empêche de se mobiliser en acheminant de la nourriture et différentes ressources utiles. L’armée française, entraînée et connaissant le terrain, n’aurait aucun mal à maîtriser rapidement la situation.

Faut-il penser que les forces de soutien rapide se livrent aujourd’hui à des crimes de guerre ? Que dire, par exemple, des vidéos d’El-Fasher, qui montrent des maisons rasées et les traitements infligés aux captifs, l’assaut porté sur hôpital géré par Médecins Sans Frontières ?

C’est une question intéressante, mais il faut bien comprendre qu’elle élargit considérablement le sujet de cet entretien. Je suis aujourd’hui la guerre en direct et je peux vous dire que les jeunes qui font partie des Forces de soutien rapide n’ont pas d’avenir. Ce sont les mêmes qui pourraient prendre le bâteau pour gagner l’Europe (où ils n’auraient probablement pas d’avenir non plus). C’est d’ailleurs l’une des dimensions les plus importantes du problème : il faut bien comprendre que le conflit profond, le point de départ de cette situation, c’est l’absence d’école, d’Etat, la dégradation des conditions de vie dans le pays Massalit. Dès lors, ceux qui aspirent à davantage prennent les armes pour y parvenir. En assurant un meilleur développement du Darfour, on permettrait aussi à ces jeunes de trouver d'autres débouchés. C’est un problème sahélien, qui se décline au Soudan et sur lequel le réchauffement climatique a un impact important puisque la désertification contribue à appauvrir les paysans.

Le conflit de fond n’est pas idéologique. On parle ici de gens qui ne savent pas signer leur nom, qui ne croient ni en Dieu ni au Diable et qui s’engagent derrière des seigneurs de guerre. Evidemment, cela résulte sur des viols, des pillages, des tueries. Il y a une certaine forme d’ivresse, même si je ne crois pas qu’ils soient drogués. On leur donne simplement l’occasion de faire quelque chose, de jouer aux chefs, d’exploser toutes les structures familiales, tribales, de ne pas respecter les anciens, les femmes, de ne pas obéir. Ce n’est pas un problème de moyen, mais bien de compétence – rares sont ceux qui font l’effort d’essayer de comprendre ce qu’il se passe et c’est d’ailleurs valable pour toute l’Afrique.

Comment expliquer l’absence de prise de conscience sur ce drame ?

C’est un problème de conscience au niveau des populations du Nord ainsi que du côté de nos responsables politiques. Certains ne comprennent pas, d’autres ne s’y intéressent pas, parfois un peu des deux. D’aucuns font simplement preuve de cynisme, mais pour l’essentiel, j’aurais tendance à penser que c’est un vrai problème de compréhension. Et nous ne tirons jamais de leçons des exemples passés dont nous disposons. Nous ne faisons ni auto-analyse, ni notre auto-critique.