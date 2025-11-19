POLITIQUE
Quelques représentants des collectivités territoriales. (Image d'illustration)

© Reuters

FINANCES LOCALES SOUS TENSION

19 novembre 2025

États contre collectivités territoriales : qui est vraiment responsable de quoi dans la calamiteuse dérive des finances publiques françaises ?

Alors que la dette publique poursuit sa dérive, une question clé ressurgit à l’ouverture du Congrès des maires : quelle part de la responsabilité incombe réellement à l’État, et quelle part revient aux collectivités locales, dont les dépenses et les effectifs ont explosé depuis quarante ans ?

Photo of Christian Saint-Etienne
Christian Saint-Etienne Go to Christian Saint-Etienne page

6 min de lecture

0:00min
100%

Christian Saint-Etienne image
Christian Saint-Etienne

Christian Saint-Etienne est professeur titulaire de la Chaire d'économie industrielle au Conservatoire National des Arts et Métiers.

Il a également été membre du Conseil d'Analyse économique de 2004 à juin 2012.

Il est également l'auteur de La fin de l'euro (François Bourin Editeur, mars 2011).

 