Labubus lors de la soirée pyjama de Kathy Hilton présentée par QVC dans une résidence privée le 4 novembre 2025 à Los Angeles, en Californie.
18 novembre 2025
Après les poupées, l’émission télé et le parc à thème : derrière le succès viral des poupées Labubu, l’ambition d’un Disney chinois
De simples figurines censées sortir de l’imaginaire d’un artiste hongkongais, les Labubu sont devenus en quelques mois un phénomène mondial mêlant fascination, spéculation et projection culturelle.
MOTS-CLESChine , Labubu , succès commercial , parc à thème , peluches , spéculation , soft power , PCC
THEMATIQUESGéopolitique
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue, Emmanuel Lincot est Chercheur-associé à l'Iris. Son dernier ouvrage « Le Très Grand Jeu : l’Asie centrale face à Pékin » est publié aux éditions du Cerf.
