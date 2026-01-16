L’inspiration automobile entre nostalgie et modernité (Depancel)…
ATLANTIC-TAC
16 janvier 2026
Quand l’or passe au rouge et quand le bleu prend le volant : c’est l’actualité januariste des montres…
Mais aussi l’aventure qui bronze la plongeuse, les cinq doigts de Chronos, une déformation surréaliste, les deux marchés de Rolex et une montre géolocalisable…
6 min de lecture
MOTS-CLESAtlantic-tac , montres , consommation
THEMATIQUESConsommation
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
Populaires
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.