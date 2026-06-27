ATLANTIC-TAC
27 juin 2026
Quand les œufs durent et quand le scaphandrier s’épargne le poignet : c’est l’actualité post-solsticiale des montres
Mais aussi le visage mécanique d’un gardien, la transparence sportive en quatre couleurs, le style d’une modeuse connectée, les heures orbitales d’une martienne et un nouveau salon…
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MOTS-CLESmontres , Basilia , mollet , atowak , Ice-Watch , u-boat , Artya , horloger , horlogerie , marques , Bijoux , cadeau
THEMATIQUESConsommation
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.