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Blurred backgroundSans ailes, mais avec cinq griffes et des moustaches (Arnold & Son)…
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ATLANTIC-TAC

7 juin 2026

Quand le dragon perd la boule et quand la neige se marie avec la nacre : c’est l’actualité des montres en mode prairial

Mais aussi une acrobatie pour les poignets virils, le jaune d’un capot moteur, la texture mauve d’un code postal, une éthique en toc et un bracelet iconique…

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MOTS-CLES

montres , horlogerie , Suisse , marques , Cartier , Longines , LOUIS ÉRARD , Tudor , Bell & Ross , Arnold & Son , Swatch

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.