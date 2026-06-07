ATLANTIC-TAC
7 juin 2026
Quand le dragon perd la boule et quand la neige se marie avec la nacre : c’est l’actualité des montres en mode prairial
Mais aussi une acrobatie pour les poignets virils, le jaune d’un capot moteur, la texture mauve d’un code postal, une éthique en toc et un bracelet iconique…
7 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESmontres , horlogerie , Suisse , marques , Cartier , Longines , LOUIS ÉRARD , Tudor , Bell & Ross , Arnold & Son , Swatch
THEMATIQUESConsommation
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.