ATLANTIC-TAC
27 juin 2026
Quand la France démarre à l’heure et quand les horlogers français se distinguent: c’est l’actualité pré-solsticiale des montres
Mais aussi, en mode tricolore, un frisson pop-culturel très accessible, une leçon d’horlogerie vacancière, un ovni rétro-futuriste au poignet, une triple millionnaire superlative, un nouveau salon, des statistiques plombées et une plongeuse militaire (pas française !)…
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Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
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Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.