Programmes économiques électoraux : on rase gratis mais sur une seule joue

Rasoir électoral à trois lames.

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond , Intervalles, 2022

Une chose difficile à comprendre, dès lors qu’on s’affranchit des contraintes budgétaires objectives en élaborant un programme économique de gouvernement au lendemain d’un avertissement sur le dérapage des finances publiques, c’est que les promesses de rasage gracieux soient finalement si timides.

Je ne dis pas ça spécialement pour le projet du Front populaire, puisqu’on entend déjà ici et là qu’il s’agit avant tout d’un programme « d’affichage », qu’il n’est pas vraiment question de l’appliquer, et que les derniers adultes dans la salle interviendraient probablement avant que le FMI ne se réveille dans le cas contraire...

Mais prenez l’âge de la retraite, par exemple. C’était 62 ans avant la réforme. C’est désormais 64 ans et ce sera sans doute bientôt 66 si on se fie à ce qui se passe chez la plupart des voisins ou même à de vagues souvenirs d’arithmétique. Alors pourquoi proposer de l’abaisser à 60 ans plutôt qu’à 59, 58 ou 57, si c’est juste pour se faire plaiz’ ?

A cause du compte rond ? Pour la dimension symbolique ? Dans ce cas, 55 ans serait bien aussi.

Avec le montant du SMIC, c’est un peu pareil. Loin de moi l’idée qu’on puisse vivre confortablement avec un trop petit salaire, mais si on est seulement dans l’affichage et qu’on est juste venus remporter une élection, pourquoi 1 600 euros nets par mois et pas plutôt 1 800, 1 950 ou 2 312 euros ? Qu’est-ce que ça peut bien faire ?

Et le raisonnement vaut également pour le nombre de tranches d’impôts, le seuil de la richesse, le montant et l’assiette de l’ISF, voire le temps de travail…

Une hypothèse est que cette sobriété paradoxale soit précisément le cœur de la stratégie : « Ce que nous proposons est absolument impossible, tout le monde le sait, nous les premiers, mais ça n’est pas si loin que ça... de ce qui serait juste un peu impossible ». On rase gratis mais juste sur une joue, quoi...