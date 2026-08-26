BON CHOIX MONSIEUR, BON CHOIX MADAME

Primaire de la droite et du centre : Lisnard veut mettre tout le monde d’accord pour savoir qui devra renoncer

Le maire de Cannes propose une primaire de la droite et du centre pour désigner un candidat unique en 2027, une « solution à la dispersion » supposant toutefois de faire concourir (et se soutenir) des candidats n’en ayant aucune envie.