BON CHOIX MONSIEUR, BON CHOIX MADAME
26 août 2026
Primaire de la droite et du centre : Lisnard veut mettre tout le monde d’accord pour savoir qui devra renoncer
Le maire de Cannes propose une primaire de la droite et du centre pour désigner un candidat unique en 2027, une « solution à la dispersion » supposant toutefois de faire concourir (et se soutenir) des candidats n’en ayant aucune envie.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS