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"Je vais créer un groupe WhatsApp spécial primaire, on verra s'il y a des likes et des p'tits coeurs...",
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BON CHOIX MONSIEUR, BON CHOIX MADAME

26 août 2026

Primaire de la droite et du centre : Lisnard veut mettre tout le monde d’accord pour savoir qui devra renoncer

Le maire de Cannes propose une primaire de la droite et du centre pour désigner un candidat unique en 2027, une « solution à la dispersion » supposant toutefois de faire concourir (et se soutenir) des candidats n’en ayant aucune envie.

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MOTS-CLES

David Lisnard , présidentielle 2027 , primaires , primaire de la droite et du centre

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 