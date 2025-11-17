PHOCEE DANS L’ORNIERE

Pour les municipales, Sébastien Delogu annonce la couleur : « ce sera l’élection la plus violente que Marseille ait connue »

Nouveau pion dans le dispositif insoumis de capture des villes gérées par la gauche, le député des quartiers nord est officiellement investi pour la course à la mairie de Marseille.