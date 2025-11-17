POLITIQUE
Sébastien Delogu devant l'Hôtel de Ville de Marseille : "J'me voyais déjà, en haut de l'af-Fi-che..."

© AFP or licensors

PHOCEE DANS L’ORNIERE

17 novembre 2025

Pour les municipales, Sébastien Delogu annonce la couleur : « ce sera l’élection la plus violente que Marseille ait connue »

Nouveau pion dans le dispositif insoumis de capture des villes gérées par la gauche, le député des quartiers nord est officiellement investi pour la course à la mairie de Marseille.

Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

MOTS-CLES

Sébastien Delogu , Marseille , Printemps marseillais , LFI , Benoit Payan

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Hugues Serraf image
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

