Sébastien Delogu devant l'Hôtel de Ville de Marseille : "J'me voyais déjà, en haut de l'af-Fi-che..."
PHOCEE DANS L’ORNIERE
17 novembre 2025
Pour les municipales, Sébastien Delogu annonce la couleur : « ce sera l’élection la plus violente que Marseille ait connue »
Nouveau pion dans le dispositif insoumis de capture des villes gérées par la gauche, le député des quartiers nord est officiellement investi pour la course à la mairie de Marseille.
