Petit guide pour bien vous repérer si vous êtes tentés par une tablette hybride

Les tablettes hybrides permettent de bénéficier d'un écran tactile et d'un clavier détachable. Il est ainsi possible d'évoluer en configuration tablette ou comme avec un ordinateur.

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : Qu’est-ce qu’une tablette hybride ?

Jérôme Durel : C’est un objet qui peut être à la fois vu comme un PC et comme une tablette. La tablette va pouvoir se transformer en PC ou l’inverse selon le système choisi. On trouve deux types d’hybride : l’un avec le clavier qui se retourne derrière l’écran, l’autre qui est une tablette avec clavier détachable. Il est ainsi possible d’interagir soit à l’écran, soit au clavier.

Dans la plupart des cas, l’appareil sera doté d’un système Windows. Depuis Windows 8, l’interface tablette est prévue par Microsoft. Il fonctionne mais n’est pas toujours idéal. IPad OS est un meilleur OS pour tablette que les Windows.

Dans quels cas une tablette hybride est-elle utile ?

C’est un appareil qui permet de consulter du contenu de manière détendue, la mode étant aux multi-écrans, télé-ordinateur. Le tactile est très agréable pour cela. Une tablette, avec son format compact est pratique pour regarder des vidéos ou autres. Mais l’intérêt est qu’une tablette hybride permet aussi d’être productif. On peut l’emmener en déplacement professionnel, ou au bureau, etc. Cela peut aussi être un bon outil étudiant.

Le problème est que, souvent, un appareil dédié à une fonction offre une meilleure performance comparée à un appareil qui en assume deux. Néanmoins, il y a des très bonnes machines. C’est par exemple le cas du Surface book de Microsoft, mais avec des tarifs assez chers, de l’ordre de 1500-2000 €. Plus le prix est bas, plus le compromis hybride va avoir un impact sur la qualité.

Quelles sont les meilleures machines sur le marché ? Quel prix faut-il mettre ?

Les hybrides par excellence sont réalisés par Microsoft. Les Surface book sont le modèle haut-de-gamme. Toute la gamme Surface est parmi les meilleures machines hybrides. On trouve aussi des propositions assez intéressantes chez Dell et Lenovo avec sa gamme Yoga.

Le budget pour avoir quelque chose de qualité, c’est environ 1000 €. Les bonnes Surface sont à ce prix. On trouve des mentions honorables chez Dell à 900 €. En dessous, on peut trouver certains modèles mais l’expérience utilisateur risque d’être décevante.

