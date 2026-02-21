POLITIQUE
"Voici", "Public" et "Closer".
See image caption

REVUE DE PRESSE PEOPLE

21 février 2026

Paul Mirabel conquiert Laury Thilleman, Rachida Dati a un chéri mystère, Emily Ratajkowski un frenchy; Albert & Charlène de Monaco se font poucaver, Liza Minelli balance tout; Rihanna se dry shampouine, Kim Kardashian s'emperruque; North West turbine sec

Entre royauté, Monaco, et showbiz mondial, la semaine se résume à une guerre de l’image : Saint-Valentin calibrée, scandales qui remontent à la surface, familles qui se fissurent et storytelling millimétré. Des câlins princiers aux montres à six chiffres, tout devient message, tout devient symbole.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort

26 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

