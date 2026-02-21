REVUE DE PRESSE PEOPLE
21 février 2026
Paul Mirabel conquiert Laury Thilleman, Rachida Dati a un chéri mystère, Emily Ratajkowski un frenchy; Albert & Charlène de Monaco se font poucaver, Liza Minelli balance tout; Rihanna se dry shampouine, Kim Kardashian s'emperruque; North West turbine sec
Entre royauté, Monaco, et showbiz mondial, la semaine se résume à une guerre de l’image : Saint-Valentin calibrée, scandales qui remontent à la surface, familles qui se fissurent et storytelling millimétré. Des câlins princiers aux montres à six chiffres, tout devient message, tout devient symbole.
26 min de lecture
MOTS-CLESRevue de presse people , Nicole Kidman , Laury Thilleman , Emily Ratajkowski , Romain Gavras , Paris Hilton , Shia LaBeouf , Kate Moss , Zendaya , Tom Holland , Alain Delon , Justin Trudeau , Katy Perry , Jessica Alba , Rachida Dati , Helène Rollès , John Legend , Hailey Bieber , Jim Curtis , Jennifer Aniston , Kelly Vedovelli , Angèle , people , fisc , Jennifer Garner , Cindy Crawford , Paul Mirabel , Romeo Beckham , David Beckham , Charlène et Albert de Monaco , Kate et William , affaire Epstein , le Prince Harry , Rihanna , Gabriella de Monaco , Liza Minelli
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
