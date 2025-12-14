ATLANTICO GREEN

Les ours polaires s’adaptent génétiquement au changement climatique

Alors que le réchauffement de l’Arctique menace la survie des ours polaires, une nouvelle étude révèle que certaines populations montrent déjà des signes d’adaptation génétique. En réponse à des températures plus élevées et à des habitats bouleversés, leur ADN se modifie, offrant un espoir - encore fragile - de survie face au changement climatique.