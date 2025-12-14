POLITIQUE
Un ours polaire mâle marche sur la banquise près des glaciers de l'est du Spitzberg, dans l'archipel du Svalbard, le 9 avril 2025.

©

ATLANTICO GREEN

14 décembre 2025

Les ours polaires s’adaptent génétiquement au changement climatique

Alors que le réchauffement de l’Arctique menace la survie des ours polaires, une nouvelle étude révèle que certaines populations montrent déjà des signes d’adaptation génétique. En réponse à des températures plus élevées et à des habitats bouleversés, leur ADN se modifie, offrant un espoir - encore fragile - de survie face au changement climatique.

Alice Godden

5 min de lecture

Alice Godden
Alice Godden

Alice Godden est chercheuse associée principale à l'École des sciences biologiques de l'Université d'East Anglia.

