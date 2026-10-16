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Blurred backgroundDes élèves et des enseignants du lycée Paul-Éluard de Saint-Denis manifestent devant le commissariat central de Saint-Denis
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BOURBIER

16 octobre 2026

Nouvelle « idole » des jeunes ? Ni Geffray, ni Nuñez, les lycéens réclament Sébastien Lecornu

Face aux colères lycéenne, le gouvernement applique consciencieusement les recettes de la gestion de crise. Fermeté, dialogue, négociation : tout y est. Sauf les résultats.

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MOTS-CLES

mouvement lycéen , Sébastien Lecornu , Laurent Nuñez , Édouard Geffray , Lycéens , colère , gouvernement

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

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