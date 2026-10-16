BOURBIER
16 octobre 2026
Nouvelle « idole » des jeunes ? Ni Geffray, ni Nuñez, les lycéens réclament Sébastien Lecornu
Face aux colères lycéenne, le gouvernement applique consciencieusement les recettes de la gestion de crise. Fermeté, dialogue, négociation : tout y est. Sauf les résultats.
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MOTS-CLESmouvement lycéen , Sébastien Lecornu , Laurent Nuñez , Édouard Geffray , Lycéens , colère , gouvernement
THEMATIQUESPolitique
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