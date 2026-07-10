REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

Le Nouvel Obs voit Edouard Philippe guetté par une affaire Fillon bis, Marianne Bardella comme un danger pour Le Pen; L'Express s'inquiète de la radicalisation des médias; Le Point descend le programme économique du RN; La DZ mafia s'attaque à l'Etat

A la Une de vos hebdos cette semaine : il n'y en a que pour Le Pen ! "Inarrêtable ?" Ou victorieuse pour Le Point ? Challenges nous apprend que le patrimoine cumulé des 500 fortunes professionnelles baisse pour la deuxième année consécutive. Mais pas de panique : en dix ans, il a plus que doublé, et les milliardaires sont désormais 153, contre 100 en 2016. Pour faire partie de ce club très sélect, il faut posséder 250 millions d'euros, contre 100 aussi en 2016. Si l'encours total recule, c'est à cause des chutes de la famille Dassault (- 7,9 milliards) et surtout des propriétaires d'Hermès (- 49,4 milliards).