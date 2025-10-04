Peopleil y a 2 heures
Revue de Presse People
Nicole Kidman divorce à cause de son appétit sexuel dévorant et des narines de son mari, Taylor Swift fait une révélation sur son mariage; Madonna se lance comme gourelle; Le Grand Duc de Luxembourg abdique, P. Diddy part en prison
Entre divorces qui font jaser, mariages en préparation et trônes qui changent de mains, la semaine people n’a pas manqué de rebondissements. Tandis que les tabloïds prêtent à Nicole Kidman une séparation au parfum de rumeurs très intimes avec Keith Urban, Taylor Swift sème, elle, quelques indices sur un futur « destination wedding ». Madonna surprend en se réinventant en professeure de Kabbale, quand le Grand-Duc Henri de Luxembourg abdique sous les yeux d’un héritier de 5 ans déjà star du protocole. Et pendant que certains célèbrent, d’autres chutent : P. Diddy écope de plusieurs années de prison, rappelant que la justice n’oublie personne, pas même les icônes.
