Best-Of du 20 au 26 septembre

Peopleil y a 2 heures
"Public", "Closer" et "Voici".
Revue de Presse People

Nicole Kidman divorce à cause de son appétit sexuel dévorant et des narines de son mari, Taylor Swift fait une révélation sur son mariage; Madonna se lance comme gourelle; Le Grand Duc de Luxembourg abdique, P. Diddy part en prison

Entre divorces qui font jaser, mariages en préparation et trônes qui changent de mains, la semaine people n’a pas manqué de rebondissements. Tandis que les tabloïds prêtent à Nicole Kidman une séparation au parfum de rumeurs très intimes avec Keith Urban, Taylor Swift sème, elle, quelques indices sur un futur « destination wedding ». Madonna surprend en se réinventant en professeure de Kabbale, quand le Grand-Duc Henri de Luxembourg abdique sous les yeux d’un héritier de 5 ans déjà star du protocole. Et pendant que certains célèbrent, d’autres chutent : P. Diddy écope de plusieurs années de prison, rappelant que la justice n’oublie personne, pas même les icônes.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

