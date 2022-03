Mélenchon, Zemmour, Russie : la violence monte chez les internautes

Jean Luc Mélenchon et Éric Zemmour sont au coeur des discussions et des échanges sur les réseaux sociaux dans le cadre de la campagne électorale.

Grâce au monitoring de Backbone Consulting, Véronique Reille Soult et Victor Boury analysent ce que les internautes ont dit de la campagne présidentielle sur les réseaux sociaux.

Mélenchon le fond, Zemmour la forme, où est l’arbitre ?

Deux candidats retrouvent la « hype » dans l’opinion. Jean Luc Mélenchon sur le fond et Éric Zemmour sur la forme. Tandis que le conflit en Russie continue de polariser en termes d’expression de la violence.

« La force tranquille »

Sur les réseaux sociaux, force est de constater que la campagne de Jean-Luc Mélenchon engage et fait réagir « doucement » mais sûrement. Et ce, depuis le début d’une campagne qui n’en est pas une. Passé 2ème dans notre Index #présidentielle2022 depuis 4 jours, en cohérence avec les derniers sondages sur les intentions de vote, le porte-parole de la 6ème République continue de faire son trou.

Ses derniers meetings ont été particulièrement relayés, à travers des messages positifs et illustrant la montée de la notion du « vote utile » incarnée par le candidat. Des militants engagés sur les réseaux mais restant dans une posture de dialogue mesuré sur les forums. Quant à sa base, elle continue de relayer propositions et mesures efficacement grâce à des formats « buzz ». Le talent d’orateur de Jean-Luc Mélenchon et ses formules « punchlines » ont à nouveau fait de lui un concurrent redoutablement efficace sur les réseaux sociaux, dominés par les formats vidéos ces derniers mois ; Tiktok en tête.

« L'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage »

Jean-Luc Mélenchon opère donc une percée remarquable dans l’ opinion, faisant écho à celle d’Emmanuel Macron mise en lumière par Marianne dans sa couverture du 24 février dernier. « Ce n’est pas que Macron soit génial, mais ils sont tellement…nuls»

Pas si nul chez Jean-Luc Mélenchon. Car tandis que l’intérêt des français pour l’élection présidentielle continue de se réduire de semaine en semaine comme peau de chagrin (-14% la semaine dernière, -11,4% cette semaine), le candidat LFI semble avoir réussi à préempter le thème du pouvoir d’achat, pourtant bien senti et exploité par Marine Le Pen.

La preuve d’une faiblesse dans la dimension d’écoute des stratégies digitales du reste des candidats. Et ce malgré la promesse d’un #avecvous d’Emmanuel Macron, dont l’application via un Ministère de la citoyenneté reste toujours floue et peu incarnée.

Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais

Depuis le début de la campagne, l’enjeu pour Éric Zemmour a été de passer d’une image de de polémiste qui dénonce au candidat qui agit. Au nom de cette ambition, le meeting du Trocadéro se devait d’être réussi, à deux semaines du premier tour : des dissidents LR présents, aux RN également, couronnés par une foule survoltée, les principaux soutiens d’Éric Zemmour ont été soutenus par une armada de comptes sur les différents réseaux que maîtrise parfaitement le candidat Reconquête ! Cela n'a pas manqué. Les premiers soutiens du candidat ont pris la parole à 14h, en vrai comme en tweet. Une séquence couronnée par des posts viraux de Gilbert Collard, Stéphane Ravier, Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Guillaume Peltier et Philippe de Villiers.

Malgré une démonstration de force véhiculée par les images d’un Trocadéro plein à craquer, l’opinion retient les « Macron assassin » scandés dans la foule et rapidement dénoncés et condamnés par un candidat dont la stratégie semble toujours privilégier la forme sur le fond.

BACKBONE Consulting

Cabinet de conseil aux dirigeants, expert de l’écoute et de l’analyse de l’opinion

Suivez l’élection présidentielle sur les réseaux sociaux avec notre Index #PRESIDENTIELLE2022

https://backbone.consulting/presidentielles-2022/

Scannez le QR code pour accéder à l’index