Best-Of du 23 au 29 août

Média
A la Une de vos hebdos cette semaine
Revue de presse des hebdos

Marianne et le Nouvel Obs voient arriver la crise de régime; Le Point donne la parole à Zelensky, l’Express dézingue les désinformateurs; Ces «Bloquons tout » qui veulent surtout virer Macron; L’ancien patron français du FMI s’inquiète pour la France….

A la Une de vos hebdos cette semaine : Valeurs actuelle se fait la Cassandre de Bayrou, Le Nouvel Obs dissèque le mouvement du 10 septembre quand Le Point préfère essayer de lire la stratégie politique du RN, alors que l'Express s'inquiète de la dette et de la surdité française à ce problème. De son côté, le directeur du Point fait l'éloge de Volodymyr Zelensky qu'il est allé rencontrer à Kyiv. Le Monde, lui, pense à la Lune, et à ses opportunités.

avec Anita Hausser
author imageAnita Hausser

Anita Hausser a commencé sa carrière de journaliste à L'Alsace, pour ensuite rejoindre le service politique de RTL, puis a assuré ensuite les grandes interviews politiques sur La Cinq, avant de rejoindre TF1 et LCI, ou elle a dirigé le service politique.

Elle est aujourd'hui éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale.

Voir la bio »

