Médiail y a 1 heures
Revue de presse des hebdos
Marianne et le Nouvel Obs voient arriver la crise de régime; Le Point donne la parole à Zelensky, l’Express dézingue les désinformateurs; Ces «Bloquons tout » qui veulent surtout virer Macron; L’ancien patron français du FMI s’inquiète pour la France….
A la Une de vos hebdos cette semaine : Valeurs actuelle se fait la Cassandre de Bayrou, Le Nouvel Obs dissèque le mouvement du 10 septembre quand Le Point préfère essayer de lire la stratégie politique du RN, alors que l'Express s'inquiète de la dette et de la surdité française à ce problème. De son côté, le directeur du Point fait l'éloge de Volodymyr Zelensky qu'il est allé rencontrer à Kyiv. Le Monde, lui, pense à la Lune, et à ses opportunités.