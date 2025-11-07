Raphaël Enthoven et Richard Malka, son avocat, à leur arrivée au tribunal : "Ils sont déjà là, les antisémites, ou on est les premiers ?"
7 novembre 2025
« LFI, parti passionnément antisémite » : pour les tribunaux, Raphaël Enthoven s’inscrit dans un « débat d’intérêt général majeur »
Poursuivi pour injure, le philosophe est relaxé et voit ses propos remis en perspective par les « pratiques violentes, outrancières, complotistes ou antisémites de membres » du parti insoumis.
