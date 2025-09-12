Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Revue des Hebdos 12 septembre 2025
REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

Le Point voit Sébastien Lecornu en démerdeur, Challenges Macron s’auto-dissoudre, La Croix les jeunes céder à la tentation autoritaire; Les mollahs iraniens instrumentalisent les délinquants français; Gabriel Zucman fait parler de lui partout

Dans vos hebdos cette semaine : Le pire ennemi de Donald Trump n'est pas celui qu'on croit. Marianne refuse de lâcher la France. François Bayrou veut partir avec le panache de Cyrano mais les regards sont déjà sur son successeur dont Le Point espère un miracle. Les jeunes interrogés par La Croix ne semble pas convaincus et enfin Le Nouvels Obs voit des mollahs derrière les trafics de cité.

avec Alice Maindron
author imageAlice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 

Voir la bio »

