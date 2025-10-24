Revue de presse des hebdos

L’Express enterre l’avenir des diplômés, Le Point dévalue celui d’Edouard Philippe ; Marianne voit un front identitaire succéder au front républicain, Challenges Macron en être autarcique ; Marine Tondelier fait l’amour à la France, Xavier Bertrand aussi

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : Le Nouvel Obs fait de Camus le prophète de notre époque, Le Point cherche les partisans de la paix au Moyen-Orient. Heureusement, La Croix l’hebdo nous permet de voir, derrière la guerre, quelques signes d’espoir en Ukraine.