Best-Of du 11 au 17 octobre

Revue de presse des hebdos
L’Express enterre l’avenir des diplômés, Le Point dévalue celui d’Edouard Philippe ; Marianne voit un front identitaire succéder au front républicain, Challenges Macron en être autarcique ; Marine Tondelier fait l’amour à la France, Xavier Bertrand aussi

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : Le Nouvel Obs fait de Camus le prophète de notre époque, Le Point cherche les partisans de la paix au Moyen-Orient. Heureusement, La Croix l’hebdo nous permet de voir, derrière la guerre, quelques signes d’espoir en Ukraine.

Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 

