REVUE DE PRESSE DES HEBDOS
8 mai 2026
L’Express debunke le catastrophisme des ONG sur la biodiversité, Le Point imagine la vie avec les robots humanoïdes; Marianne ré-enterre Sarkozy, Knafo s’y essaie(rait) avec Zemmour; Attal joue à Cosette chez les riches, Ferrand au Conseil Constitutionnel
Robots humanoïdes, biodiversité, GIEC, Sarah Knafo, Conseil constitutionnel ou déclin économique : les hebdos de la semaine oscillent entre peur du futur, critique du catastrophisme et grandes batailles idéologiques. Avec, en fil rouge, une même question : faut-il encore croire aux prophètes du déclin ?
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A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.
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Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.