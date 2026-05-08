REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

8 mai 2026

L’Express debunke le catastrophisme des ONG sur la biodiversité, Le Point imagine la vie avec les robots humanoïdes; Marianne ré-enterre Sarkozy, Knafo s’y essaie(rait) avec Zemmour; Attal joue à Cosette chez les riches, Ferrand au Conseil Constitutionnel

Robots humanoïdes, biodiversité, GIEC, Sarah Knafo, Conseil constitutionnel ou déclin économique : les hebdos de la semaine oscillent entre peur du futur, critique du catastrophisme et grandes batailles idéologiques. Avec, en fil rouge, une même question : faut-il encore croire aux prophètes du déclin ?