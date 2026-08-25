PROMESSE D’IVROGNE

Le temporaire qui s’enkyste : qualifiée d’« exceptionnelle » à sa naissance, la taxe sur les grands groupes reconduite pour la seconde fois

Promise à la disparition en 2026, la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises devrait perdurer en 2027. Face au déficit, le gouvernement peine à renoncer aux 7,3 milliards d’euros d’une recette pourtant présentée comme conjoncturelle.