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Roland Lescure : "Allez, encore un petit effort..."
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PROMESSE D’IVROGNE

25 août 2026

Le temporaire qui s’enkyste : qualifiée d’« exceptionnelle » à sa naissance, la taxe sur les grands groupes reconduite pour la seconde fois

Promise à la disparition en 2026, la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises devrait perdurer en 2027. Face au déficit, le gouvernement peine à renoncer aux 7,3 milliards d’euros d’une recette pourtant présentée comme conjoncturelle.

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MOTS-CLES

Roland Lescure , grands groupes , fiscalité , CEBGE

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 