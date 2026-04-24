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Blurred backgroundLes Unes des hebdos du 23 avril 2026.
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REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

24 avril 2026

Le Point enfonce Macron et le "n’importe quoi qu’il en coûte", Marianne l'audiovisuel public; Vallaud veut tuer l’économie de marché, Le Maire l'Etat-providence; Grasset/Bolloré, le mauvais roman des intellos; L'immigration, une bataille… de chiffres ?

Pendant que Le Point étrille Emmanuel Macron et son “quoi qu’il en coûte”, Marianne dénonce les dérives de l’audiovisuel public, Le Nouvel Obs ferraille sur l’économie de marché et L’Express scrute les tensions internationales.

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MOTS-CLES

Revue de presse , hebdomadaire , Le Point , fonds Marianne , L'Express , Nouvel Obs , L'Obs , Boris Vallaud , Bruno Le Maire , Emmanuel Macron , quoi qu'il en coûte , immigration , audiovisuel public , économie de marché , Grasset , Vincent Bolloré

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Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 

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