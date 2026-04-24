REVUE DE PRESSE DES HEBDOS
24 avril 2026
Le Point enfonce Macron et le "n’importe quoi qu’il en coûte", Marianne l'audiovisuel public; Vallaud veut tuer l’économie de marché, Le Maire l'Etat-providence; Grasset/Bolloré, le mauvais roman des intellos; L'immigration, une bataille… de chiffres ?
Pendant que Le Point étrille Emmanuel Macron et son “quoi qu’il en coûte”, Marianne dénonce les dérives de l’audiovisuel public, Le Nouvel Obs ferraille sur l’économie de marché et L’Express scrute les tensions internationales.
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A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.
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Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.