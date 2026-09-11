LA REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

Le Point dénonce la chasse aux riches, L'Express les politiques autruches & ceux qui refuseraient le résultat des urnes; Marianne refait les calculs de Sarah Knafo; L'Obs s'inquiète du business de la longévité; Les Verts, victimes de la crise climatique !

A la Une de vos hebdos cette semaine : Soporifique, la campagne ? Une fois décortiqués les petites phrases, les petits coups en douce, il ne reste pas grand chose à se mettre sous la dent, et L'Express ne voit parmi les modérés que des figurants, que Le Nouvel Obs qualifie de radicaux… Alain Minc se pose en conscience morale du capitalisme dans Le Point, et Tondelier et Panot se voient déjà en super résistantes.