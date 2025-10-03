Revue de presse des hebdos

Le Point bazooke Mediapart, Marianne enquête sur la “vengeance politique” des juges, Le Nouvel Obs s’ouvre à Delphine Horvilleur; L’Express admire le Mossad, la Chine l’art militaire de Poutine; Les islamistes se jouent de LFI via la langue arabe

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : Le Point dénonce la haine des Juifs en s’appuyant sur Madame Badinter. Dont le mari est pour Le Nouvel Obs le “dernier saint républicain”. Le JDNews fait la promo de… CNews, et L’Express explore la “relation spéciale” entre la DGSE et le Mossad, qui date de la création d’Israël.