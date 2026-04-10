LA REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

10 avril 2026

Le Nouvel Obs s’attaque au tabou des morts d’erreurs médicales; L’Express dévoile le pouvoir caché du Vatican, Le Point à quel point l’argent sera la clé de 2027; Marianne voit Lisnard agacer tout le monde au centre, Barnier veut repenser le socle commun

Aussi à la Une de vos hebdos : Marianne accuse l'Etat de délaisser le patrimoine national, en privilégiant des projets médiatiques et parisiens, alors que nos monuments se dégradent, sont vandalisés et sous-financés. De quoi alimenter un sentiment d’injustice territoriale. Quant au Point, il vante à son tour les pouvoirs des médicaments anti-obésité, dont on découvre des bénéfices contre l’arthrose, les AVC, les infarctus, mais aussi en prévention des maladies d’Alzheimer et de Parkinson... Ils imitent une hormone naturelle dont les récepteurs sont présents un peu partout dans le corps. Et bientôt ils en imiteront plusieurs.