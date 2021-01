Et aussi : Arié Halimi, l’avocat pseudo anti-raciste. L'Algérie et la France face à leurs souvenirs.

L'Express s'intéresse aux charlatans du Covid. Marianne estime que la crise sanitaire va durer, et qu'il faut s'y faire. L'Ob se penche sur "Nos mémoires d'Algérie" à l'occasion de la sortie du rapport de Benjamin Stora remis au président de la République. Valeurs actuelles revient sur l'agression du collégien âgé de 15 ans, à Paris. Le Point, très optimiste, explique comment l'ARN va changer nos vies, après avoir été utilisé dans les nouveaux vaccins contre le coronavirus. Comme d'autres, Challenges s'inquiète : l'argent magique, qui va rembourser ? Les Français ne sont pas motivés indique un sondage.

Covid : Macron et le dilemme des frontières

"Avant que les variants chamboulent les plans du gouvernement et que le Conseil européen se réunisse le 21 janvier, la France restait l'un des derniers pays intégrés à n'avoir pas encore durci ses conditions d'entrée sur son territoire en imposant un test aux voyageurs en provenance de l'Union européenne (UE), contrairement à l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, la Grèce, l'Espagne ou encore le Portugal, qui demandaient à leurs frontières des tests PCR" note l'Express (3 pages).

On ne trouve pas d’indication sur ce que pense vraiment Macron, car, « on ne se risque pas à philosopher sur l’état d’esprit du président dans la majorité" souligne l'hebdo : "les refus à nos demandes d’entretien s’enchaînent à quelques jours d’un possible troisième confinement."

Dette : les Français ne veulent pas payer

Challenges évoque la dette de la France qui ne cesse de se creuser (12 pages) et publie un sondage Odoxa-Aviva pour Challenges et BFM Business : seuls 7 % des Français sont pour le remboursement de la dette. A l’inverse, ils sont un tiers à soutenir qu’il "ne faut tout simplement pas rembourser la dette Covid". Parmi les autres,: 30 % sont prêts au remboursement, mais en l’étalant dans le temps ; et 39 % sont pour rembourser "une bonne partie avec une contribution exceptionnelle des grandes fortunes" ...

Les promesses de l''ARN messager

"À l’étude depuis des décennies, la technologie de l’ARN messager, à qui l’on doit les premiers vaccins anti-Covid, promet de tout guérir, ou presque" Le Point (la Une + 12 pages dont 6 d'interviews) est totalement euphorique.

Outre son utilisation dans les vaccins "l’ARN promet à terme de soigner une kyrielle de maladies, comme la mucoviscidose, les cancers et même les maladies neurodégénératives ! Comme surgi de nulle part, l’ARN messager aurait le pouvoir de tout guérir… Abracadabra ? En réalité, avec la pandémie, l’ARN messager a piqué un sprint, à la fin d’une course engagée depuis des décennies".

L'hebdo a interviewé (4 pages) Katalin Kariko, une chercheuse Hongroise émigrée aux USA, vice-présidente de BioNTech, la société allemande associée à l'Américain Pfyzer, dans le vaccin actuellement répandu en Europe, qui utilise la technologie qu'elle a développé. Beaucoup voient aujourd’hui en elle un futur Prix Nobel.

Le Point évoque une nouvelle ère de la médecine, car depuis deux ans, les premiers médicaments à base d’ARN interférent (ARNi) font des prouesses comme l'explique le Pr David Adams, qui est à la tête du Centre national de référence des neuropathies amyloïdes à l’hôpital Bicêtre, et se réjouit des progrès thérapeutiques de l’ARNi sur l’amylose hépatique héréditaire (interview 2 pages).

Le Covid a, lui aussi, ses charlatans

"Le Covid-19 n'aura pas été une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Ils s'appellent Thierry Casasnovas, Tal Schaller ou Jean-Jacques Crèvecoeur, et ont vu leur audience exploser en 2020. Ces nouveaux "gourous" manient les discours complotistes au sujet des vaccins qui viseraient à nous injecter des nanopuces ou à réduire la population mondiale. Niant l'épidémie, ces guérisseurs assurent qu'il suffirait de "booster" son système immunitaire avec des aliments naturels." raconte l'Express (6 pages).

Selon Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, "le gouvernement semble, enfin, avoir pris conscience de l'ampleur du phénomène. Il était temps, car si ces discours sont produits par une petite base militante, ils infusent dans une société française qui, très portée sur l'homéopathie ou la naturopathie, fait déjà la part belle aux médecines alternatives."

"On a observé ces derniers mois une explosion du nombre de coachs de vie et de développement personnel, la multiplication de stages, que ce soit de chamane, de danse tantrique ou de massages holistiques. Le Covid-19, c'est du pain bénit pour ces individus", alerte le commissaire Éric Bérot, qui dirige l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP). La Miviludes (mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) de son côté indique avoir reçu l'an dernier plus de 500 signalements, en nette hausse par rapport aux années précédentes.

La presse féminine, est terreau fertile pour les pseudosciences ajoute l'Express : " Femme actuelle n'a par exemple pas hésité à faire la promotion des "huiles essentielles vraiment efficaces durant l'épidémie de Covid-19" : celles qui assainiraient l'atmosphère, qui tiendraient à distance l'infection, voire lutteraient contre les premiers symptômes."

Vivre avec le virus

"Mutants incontrôlables, vagues à répétition, immunité́ illusoire... Nous avons basculé dans une autre époque. Plutôt que de nous figer régulièrement en espérant en finir, il va falloir désormais apprendre à̀ vivre avec le virus" Marianne (12 pages) se veut lucide et réaliste : "Avec ce virus persistant, des dégâts durables sur l’économie sont à̀ prévoir. Moins de production, moins de consommation, plus de télétravail. La “stagnation séculaire” guette."

Si le virus s'installe il va falloir adapter le système de santé : "Quand l’hôpital vacille, la France confine. Voilà résumée la logique appliquée depuis onze mois lorsque le nombre de patients en réanimation s’affole. Une situation intenable si, sous l’effet de mutations répétées, le virus s’installait pour longtemps. Alors, comment faire pour éviter de se heurter inlassablement au fonctionnement à flux tendu ? « L’urgence absolue est de rouvrir des lits, mais pour ça, on a besoin de personnel », lâche Sophie Crozier, neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, et membre du collectif Inter-Hôpitaux.

Test Coronavirus : une facture énorme

Payants dans beaucoup de pays, les tests Covid sont gratuits en France souligne l'Express. Chaque test PCR coûte 74 euros à la Sécurité sociale qui les verse aux laboratoires. La facture approche déjà 3 milliards d'euros, et la crise n'est pas finie.

Le Royaume Uni manque de personnel médical

Selon l'Express, face au coronavirus il manque 80.000 soignants en Angleterre. Résultat : sur les sept hôpitaux de campagne montés en toute hâte pour recevoir 10.000 malades, un seul fonctionne, mais au ralenti. Ceci alors que les hôpitaux, eux, sont totalement débordés

Arié Halimi, avocat de la gauche radicale

Dans l'Obs, portrait (3 pages) d'Arié Alimi, 44 ans, avocat de Mélenchon, dénonciateur du "racisme d'Etat" membre du bureau national de la Ligue des Droits de l'Homme, il est la figure montante de la gauche radicale selon l'Obs (3 pages). Quand l'Obs veut l'interroger il s'inquiète : "Je sais comment ça va se passer. Votre papier, quelqu'un va le réécrire derrière vous." et il veut connaître les noms des directeurs du journal.

En novembre 2019, il est l'un des premiers à signer l'appel à marcher contre l'islamophobie, dénonçant les lois liberticides contre les musulmans. Après la décapitation de Samuel Paty il explique sur Twitter : "la réponse exclusivement répressive et stigmatisante menée depuis 2015 est source de terrorisme".

Il doit en partie son audience politique à Cécile Duflot,l'ex-patronne des Verts, actuellement à la tête de l'ONG Oxfam, dont il est devenu le compagnon écrit l'Obs.

Delfraissy agace l’Elysée

« Il est quand même incroyable Delfraissy ! Il préconise l’auto-confinement des personnes âgées, mais dans ce cas, qu’il se l’applique à lui-même ! Que fait-il sur les plateaux télé ? » réagit, après une longue interview du président du conseil scientifique sur BFM TV, le 24 janvier, un ministre proche de Macron cité par l'Obs.

Selon l'hebdo le gouvernement juge trop alarmistes ses analyses : « jamais une note positive ».

Hidalgo crispe les Verts