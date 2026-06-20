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REVUE DE PRESSE PEOPLE

20 juin 2026

La love story de Mbappé crispe les Bleus, Adriana & Marc fuient à Monaco, Charlotte Casiraghi prend cher; Anne Hathaway est enceinte, Ivanka Trump se kardapouffise; Robbie Williams regarde le foot en slip, les fans d’Olivia Rodrigo l’écoutent en couches

Entre héritiers royaux en pleine préparation, romances très médiatisées, querelles familiales exposées au grand jour et confidences plus intimes, l’actualité people de la semaine oscille entre glamour, tensions et introspection. Des monarchies européennes à Hollywood, les célébrités continuent de faire parler d’elles bien au-delà de leur carrière.

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MOTS-CLES

Revue de presse people , Kylian Mbappé , Anne Hathaway , prince George , Meghan Markle , Charlotte Casiraghi , Marius Borg Høiby , Katy Perry , Justin Trudeau , Ségolène Royal , Brooklyn Beckham , Kourtney Kardashian , Travis Barker , Khloé Kardashian , kris jenner , Kanye West , Bianca Censori , Benny Blanco , Selena Gomez , Shawn Mendes , Dua Lipa , Madonna , Adriana Karembeu , Marc Lavoine , Taylor Swift , Olivia Rodrigo

THEMATIQUES

People
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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