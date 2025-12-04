POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Sur Twitter, Julien Théry dans ses oeuvres

Blurred backgroundSur Twitter, Julien Théry dans ses oeuvres

© DR

DESORDRES COGNITIFS ET FACULTES QUI DECLINENT

4 décembre 2025

Julien Théry, prof d’histoire médiévale, antisémite et coqueluche de la gauche radicale, suspendu par l’université de Lyon 2

Défendu par la Fi et par un grand nombre de ses pairs, qui parlent maintenant de « censure » et de « maccarthysme à la française », il diffusait des listes de « juifs génocidaires à boycotter » et des caricatures antisémites sur les réseaux sociaux.

Photo of Hugues Serraf
Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Julien Théry , Université Lyon 2 , Jean Luc Mélenchon , antisémitisme

THEMATIQUES

Education
A PROPOS DES AUTEURS
Hugues Serraf image
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

Populaires

1Cette guerre civile froide qui fait déjà rage en France (et tous ceux qui l’alimentent…)
2L'OCDE prédit un monde à deux vitesses pour la croissance 2026 : boom pour les émergents, ralenti pour l'Europe et les États-Unis
3Le RN en rêvait, les socialistes britanniques le font : en Grande-Bretagne, allocations sociales et HLM bientôt réservés aux seuls nationaux
4Et si on labellisait le Président de la République ?
5Labellisation de l’information : petites révélations sur ce qui se cache vraiment derrière le Journalism Trust Initiative promu par Emmanuel Macron
6Vladimir Poutine face à l’Europe, entre maestria manipulatrice et fuite en avant incontrôlée
7Face à la déferlante DeepSeek, OpenAI déclenche le « code rouge »