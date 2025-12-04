Sur Twitter, Julien Théry dans ses oeuvres
© DR
DESORDRES COGNITIFS ET FACULTES QUI DECLINENT
4 décembre 2025
Julien Théry, prof d’histoire médiévale, antisémite et coqueluche de la gauche radicale, suspendu par l’université de Lyon 2
Défendu par la Fi et par un grand nombre de ses pairs, qui parlent maintenant de « censure » et de « maccarthysme à la française », il diffusait des listes de « juifs génocidaires à boycotter » et des caricatures antisémites sur les réseaux sociaux.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESEducation
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS