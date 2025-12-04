DESORDRES COGNITIFS ET FACULTES QUI DECLINENT

Julien Théry, prof d’histoire médiévale, antisémite et coqueluche de la gauche radicale, suspendu par l’université de Lyon 2

Défendu par la Fi et par un grand nombre de ses pairs, qui parlent maintenant de « censure » et de « maccarthysme à la française », il diffusait des listes de « juifs génocidaires à boycotter » et des caricatures antisémites sur les réseaux sociaux.