"Voici", "Public" et "Closer".
REVUE DE PRESSE PEOPLE
17 janvier 2026
Jordan Bardella s’éclipse avec une princesse italienne, Alessandra Sublet se marie en secret, Laeticia Hallyday double-date avec Nicolas Sarkozy; Albert de Monaco se fait opérer, Charlène skie en Suisse; Les Beckham gagnent la guerre contre leurs voisins
Entre mondanités très codées et popularité mesurée au millimètre, la royauté se raconte cette semaine comme une série à épisodes. Un duo qui fait jaser à Paris, un hit-parade YouGov sans pitié à Londres, un Charles III qui rentabilise ses dorures, et un prince George qui approche doucement du moment où l’enfance commence à compter double.
21 min de lecture
MOTS-CLESKylie Jenner , Timothée Chalamet , Revue de presse people , people , Jordan Bardella , Paris Jackson , Gisele Bundchen , Alessandra Sublet , shawn mendes , Taylor Swift , Laeticia Hallyday , Nicolas Sarkozy , Brooklyn Beckham , David et Victoria Beckham , Charlène de Monaco , Albert de Monaco , Stéphanie de Monaco , prince George , Charles III , Kate Middleton , Meghan et Harry , Lio , Emmanuel Macron , Cardi B , Britney Spears , Nicole Kidman , Keith Urban
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
