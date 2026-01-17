POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Voici", "Public" et "Closer".

"Voici", "Public" et "Closer".

REVUE DE PRESSE PEOPLE

17 janvier 2026

Jordan Bardella s’éclipse avec une princesse italienne, Alessandra Sublet se marie en secret, Laeticia Hallyday double-date avec Nicolas Sarkozy; Albert de Monaco se fait opérer, Charlène skie en Suisse; Les Beckham gagnent la guerre contre leurs voisins

Entre mondanités très codées et popularité mesurée au millimètre, la royauté se raconte cette semaine comme une série à épisodes. Un duo qui fait jaser à Paris, un hit-parade YouGov sans pitié à Londres, un Charles III qui rentabilise ses dorures, et un prince George qui approche doucement du moment où l’enfance commence à compter double.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

21 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Le chancelier Merz reconnaît enfin l'ampleur du désastre de la transition écologique allemande
2Mercosur : la grande distribution se joint au bal des Tartuffes cherchant à faire oublier ses propres pratiques
3Tremblement de terre électoral au Portugal : le parti Chega mène la danse de la campagne présidentielle
4Les inégalités dans la Russie en guerre
5Jordan Bardella s’éclipse avec une princesse italienne, Alessandra Sublet se marie en secret, Laeticia Hallyday double-date avec Nicolas Sarkozy; Albert de Monaco se fait opérer, Charlène skie en Suisse; Les Beckham gagnent la guerre contre leurs voisins
6La strangulation pendant le sexe : cette pratique de plus en plus répandue aux risques toujours aussi mal compris
7Investissements militaires : derrière les efforts budgétaires, les illusions et le déni d’obstacles