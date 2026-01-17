REVUE DE PRESSE PEOPLE

17 janvier 2026

Jordan Bardella s’éclipse avec une princesse italienne, Alessandra Sublet se marie en secret, Laeticia Hallyday double-date avec Nicolas Sarkozy; Albert de Monaco se fait opérer, Charlène skie en Suisse; Les Beckham gagnent la guerre contre leurs voisins

Entre mondanités très codées et popularité mesurée au millimètre, la royauté se raconte cette semaine comme une série à épisodes. Un duo qui fait jaser à Paris, un hit-parade YouGov sans pitié à Londres, un Charles III qui rentabilise ses dorures, et un prince George qui approche doucement du moment où l’enfance commence à compter double.