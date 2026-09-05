REVUE DE PRESSE PEOPLE
5 septembre 2026
Jordan Bardella & Maria-Carolina se font des mamours à la fraise, Cyril Hanouna & Shana Loustau se cherchent un nid; Kendji Girac retrouve sa caravane; Jennifer Aniston vante les boules de son boyfriend, Brooklyn Bekcham tâte celui de Nicola Peltz
Harry et Meghan lorgnent le bercail, Jordan Bardella donne la becquée à sa princesse et les Beckham s’aiment séparément sous le soleil italien. Pendant que Beyoncé vend du vide à prix d’or, Cyril Hanouna cherche un nid et la France salue Édouard Balladur.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.